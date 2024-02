Apple rejoint un consortium sur la sécurité de l'intelligence artificielle

Apple a rejoint un nouveau consortium américain dédié à assurer la sécurité de l'intelligence artificielle par le biais de nouvelles normes à respecter et de lignes de conduite à suivre à l'échelle de l'industrie. Lecréé cette semaine compte plus de 200 membres , incluant les poids lourds du secteur comme Amazon, Google, Intel, la Linux Foundation, Meta, Microsoft, NVIDIA, OpenAI, Qualcomm pour n'en citer que quelques-uns. L'objectif est d'aboutir àSi le consortium entend, il reste américano-américain sous la houlette du ministère de commerce, et a également pour objectif de promouvoir les entreprises américaines. Apple devrait en tout cas y tenir un rôle important, une partie de son avenir reposant sur l'intelligence artificielle. Des nouveautés importantes devraient être annoncées cette année, a promis Tim Cook , incluant une très attendue refonte de Siri qui devrait être présentée à la WWDC en juin prochain.