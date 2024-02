App Stores alternatifs : les développeurs peuvent maintenant s'enregistrer

Parmi les différentes mesures d'Apple pour se conformer à la nouvelle législation sur les marchés numériques au sein de l'Union européenne, il y a notamment la possibilité pour les développeurs de boutiques d'applications tierces d'accéder à un framework et diverses API assurant une bonne intégration à l'iPhone. Ces diverses nouveautés sont désormais disponibles et les développeurs peuvent maintenant ajouter leurs boutiques alternatives à App Store Connect . Apple a également ouvert le processus de notarisation des applications iOS, qui permet de vérifier l'intégrité des applications avant qu'elles puissent être lancées sur un App Store alternatif.Du côté d'Apple, tout est donc prêt pour l'entrée en vigueur de la DMA le 6 mars prochain et l'arrivée des App Stores alternatifs sur l'iPhone au sein de l'Union européenne. Les développeurs qui souhaitent se lancer le jour J n'ont donc plus que quelques semaines pour finaliser leurs boutiques : actuellement en version bêta, iOS 17.4 sera lancé au tout début du mois prochain.