Apple Watch : un bug de touchers fantômes sur les derniers modèles

Un certain nombre d'utilisateurs d'Apple Watch Series 9 et d'Apple Watch Ultra 2 se plaignent de « touchers fantômes » sur leur montre, qui aurait tendance à enregistrer des clics sans que l'utilisateur n'ait posé son doigt sur l'écran. Selon MacRumors , Apple serait au courant du problème et aurait envoyé un mémo à son réseau de réparateurs pour leur demander de ne pas tenter de réparation et de recommander à leurs clients de garder leur montre à jour, signe qu'un correctif logiciel est dans les tuyaux.La situation serait particulièrement gênante dans certains cas, la montre pouvant déclencher un appel ou empêcher l'utilisateur d'entrer son code secret correctement. Plus généralement, ce bug causerait un comportement erratique de watchOS qui pourrait « sauter de façon imprévisible » d'un écran à l'autre. Si vous êtes concerné par ce problème, sachez donc qu'Apple est au courant et qu'une nouvelle version de watchOS le réglera sans doute bientôt.