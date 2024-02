L'impressionnante densité des écrans de l'Apple Vision Pro

On savait que les deux écrans internes micro-OLED de l'Apple Vision Pro totalisaient 23 millions de pixels. Grâce à l'analyse poussée d'iFixit , on a maintenant des caractéristiques plus précises : la définition est de 3 660 x 3 200 pixels, sur une surface d'environ 27,5 mm de large sur 24 mm de haut. Les coins sont rognés, ce qui complique un peu le calcul : iFixit estime une perte d'environ 5,3% dans les coins de l'écran, ce qui l'amène à estimer un total de 11,4 millions de pixels pour chaque écran. On retrouve ainsi, avec une petite marge d'erreur, les 23 millions de pixels avancés par Apple pour les deux écrans.En terme de densité, les écrans de l'Apple Vision Pro ont une résolution de 3 386 ppp. C'est du jamais vu ! Chaque pixel mesurerait 7,5 micromètres, l'équivalent d'un globule rouge. À titre de comparaison, l'iPhone 15 Pro Max a une résolution de "seulement" 460 ppp : là où il affiche un pixel, l'Apple Vision Pro peut en afficher 54. Et si on compare avec l'iPad Pro 12,9", c'est encore pire : la tablette se contente de 264 ppp, soit 12,8 fois moins que le casque de réalité virtuelle d'Apple. La concurrence directe de l'Apple Vision Pro pousse les curseurs beaucoup moins loin : le HTC Vive Pro se contente de 950 ppp, le Meta Quest 3 de 1 218 ppp.Si tout cela est assez impressionnant, il y a encore de la marge de progression pour atteindre la densité de pixels idéale. La résolution est affolante, mais l'écran est tellement proche des yeux de l'utilisateur qu'il faut utiliser une autre échelle de mesure pour bien comprendre de quoi il est question : les pixels par degré, qui prennent en compte la distance des yeux et donc l'angle de vision.Par exemple, on tient son iPhone assez près des yeux, à une distance moyenne de 30 centimètres, alors qu'on se tient beaucoup plus loin de son téléviseur, disons à une distance de 2 mètres. L'impact de la résolution de l'écran est donc différent : dans ces conditions, l'écran de 2 796 x 1 290 pixels sur 6,7 pouces de l'iPhone 15 Pro Max permet d'obtenir un angle visuel de 94 pixels par degré, tandis que l'écran de 3 840 x 2 160 pixels sur 65 pouces du téléviseur atteint pratiquement le même résultat de 95 ppd.La mesure d'iFixit est approximative, mais parlante : l'Apple Vision Pro présenterait un angle visuel de seulement 34 ppd. Même si le casque offre un niveau d'immersion incomparable, la finesse de l'image reste donc inférieure à celle d'un téléviseur moderne et il ne fait ainsi aucun doute que de futures générations d'Apple Vision Pro gagneront encore en résolution. Pour l'instant, on ne peut pas considérer les écrans de l'Apple Vision Pro comme des dalles Retina : les pixels individuels peuvent encore se distinguer sans problème.Apple ne parle pas d'écrans 4K et pour cause : ce standard nécessite une largeur de 3 840 pixels, alors que le casque plafonne à 3 200 pixels. D'ailleurs, les fenêtres affichées ne représentent qu'une portion des pixels disponibles, le reste servant à reproduire l'environnement extérieur sur lequel l'interface de visionOS vient se superposer. Que ce soit pour le travail ou pour le loisir, les écrans 4K ou 5K du bureau ou du salon restent donc supérieurs.