Le problème avec Jon Stewart

C'était une production un peu à part dans le catalogue d'Apple TV+ :traitait de problèmes de société, chaque épisode de 60 minutes se concentrant sur un sujet avec des invités pour tenter de faire un point sur la situation et les éventuelles manières d'améliorer les choses, le tout avec un ton particulièrement satirique. Après deux saisons, Apple a décidé de mettre fin à l'émission de Jon Stewart pour cause deDans une interview donnée à CBS Mornings , l'animateur s'est montré plutôt acerbe à l'encontre d'Apple :Selon le New York Times , les désaccords auraient porté sur deux émissions relatives à la Chine et à l'intelligence artificielle. Célèbre présentateur du Daily Show pendant plus de quinze ans, Jon Stewart est de retour dès cette semaine sur la chaîne de télévision Comedy Central.