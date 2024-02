DMA : iMessage échappe à l'interopérabilité forcée

iMessage échappera bien aux obligations d'interopérabilité de la nouvelle législation sur les marchés numériques qui entrera en vigueur le 6 mars au sein de l'Union européenne. Dans un communiqué de presse , la Commission européenne livre les conclusions de son enquête lancée en septembre dernier :iMessage n'aura donc pas à assurer une compatibilité avec les plateformes de messagerie comme WhatsApp et Messenger... en tout cas pour le moment, car la Commission avertit qu'elle continuera à garder un oeil sur l'évolution du service, qui atteint bien le nombre d'utilisateurs requis par la DMA mais sans pour autant être considéré comme suffisamment essentiel. Il est possible que la promesse d'Apple de prendre en charge le standard RCS courant 2024 ait beaucoup pesé dans cette prise de décision.Les autres évolutions requises par la nouvelle législation européenne, incluant la prise en charge des boutiques d'applications tierces, des portefeuilles tiers et les moteurs de navigateurs alternatifs, sont intégrées à iOS 17.4 qui est actuellement en version bêta et qui devrait logiquement être finalisé d'ici le tout début du mois de mars.