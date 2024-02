Un HomePod doté d'un écran repéré au sein de tvOS 17.4

Voilà la preuve la plus concrète qu'Apple développe bien un modèle de HomePod doté d'un écran : le site 9To5Mac a déniché des références à un tel appareil dans les sources de la troisième version bêta de tvOS 17.4 sortie hier soir. Nom de code Z314, l'engin est propulsé par la même puce Apple A15 que l'iPad mini et il prend en charge le framework d'interface SwiftUI, preuve qu'il embarque bien un écran en bonne et due forme.

Concept sur HomePod mini par 9To5Mac

Cette découverte survient deux semaines après l'inclusion de références à un certain homeOS , qui pourrait désigner le dérivé de tvOS destiné au HomePod avec une interface adaptée aux écrans circulaires. Ces derniers mois, on a pu voir plusieurs images de prototypes de grands modèles de HomePod équipés d'un écran, sans changement de design. Les rumeurs évoquent une commercialisation dans le courant de cette année 2024 sans plus de précision, la multiplication des indices suggérant un lancement qui s'approche.