L'application France Identité intègre maintenant le permis de conduire

Cinq mois après le lancement de l'application France Identité intégrant la carte d'identité à l'iPhone, c'est aujourd'hui au tour du permis de conduire de rejoindre cette application qui fait office de portefeuille numérique national. Dès aujourd'hui, les utilisateurs de l'application ayant déjà enregistré leur carte d'identité peuvent également intégrer leur permis de conduire et utiliser l'iPhone dans le cadre d'un contrôle routier (mais pas encore pour louer un véhicule). Si l'enregistrement de la carte d'identité se limite au nouveau format de type carte bancaire, il n'y a pas de limitation pour le permis de conduire et l'ancien format rose à trois volets est bien pris en charge.Il y a quelques étapes à suivre pour enregistrer son permis. Une fois l'application France Identité téléchargée et configurée avec la carte d'identité, il faut se rendre sur le site Permis de conduire du Ministère de l'Intérieur pour récupérer son Relevé d'Information Restreint (RIR) qui contient un QR Code à flasher par le biais de l'application.Comme pour la carte d'identité, l'idée n'est pas de remplacer le format physique mais d'offrir un duplicata numérique permettant de laisser son permis de conduire physique bien en sécurité à la maison, tout en permettant, carte après carte, d'alléger voire de faire disparaître le portefeuille physique. Cette étape ultime n'est plus si lointaine : France Identité a déjà annoncé travailler sur l'intégration du passeport et des titres de séjour, tandis que la carte Vitale dispose déjà de son application dédiée à titre expérimental dans huit départements avec une généralisation prévue cette année, et aujourd'hui s'ajoutent à la liste des travaux en cours la carte grise et l’attestation d’assurance numériques.