SharePlay : le contrôle de la musique sur HomePod et Apple TV retiré d'iOS 17.4

Intégrée le mois dernier sur la première version bêta d'iOS 17.4, la fonctionnalité de SharePlay permettant le contrôle de la musique sur le HomePod et l'Apple TV a été retirée de la troisième version de travail de cette future mise à jour, a repéré MacRumors . Cette fonctionnalité permettait de donner le contrôle de la lecture à un invité : elle affichait un QR Code à scanner donnant l'accès à Apple Music, même sans abonnement, à la seule condition que l'application Apple Music soit installée.

Captures par iDownloadBlog

Il est probable que la fonctionnalité ait comporté de trop nombreux bugs à résoudre avant la sortie d'iOS 17.4 qui est prévue pour le tout début du mois de mars, et qu'on la retrouve finalement avec iOS 17.5 au printemps. Le programme d'iOS 17.4 est particulièrement chargé : on compte de nouveaux emojis , la possibilité pour Siri de lire un message dans une autre langue une nouvelle option pour la protection en cas de vol de l'iPhone, le chronomètre dans les Activités en direct , et surtout d'importantes évolutions dans le cadre de la nouvelle législation européenne incluant la prise en charge des boutiques d'applications tierces, des portefeuilles tiers et les moteurs de navigateurs alternatifs.