Un Neural Engine bien plus musclé sur les futures puces Apple A18 et M4 ?

Le moteur neuronal des futures puces Apple A18 et Apple M4 devrait avoir droit à une mise à jour majeure, affirme l'Economic Daily News , avec. Le Neural Engine plafonne à seize coeurs depuis l'iPhone 12, indépendamment des progressions annuelles qui sont parfois substantielles. L'année dernière, Apple avait par exemple annoncé que la puce A17 de l'iPhone 15 Pro doublait les performances sur ce point, sans changement dans le nombre de coeurs.Cette franche évolution ne serait absolument pas innocente, et c'est d'ailleurs pour cette raison que tous les modèles d'iPhone 16 devraient avoir droit à la puce A18 (et pas seulement les modèles Pro) : Apple aurait besoin de ce surplus de puissance pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. Tim Cook a promis des annonces relatives à l'IA cette année : on devrait en apprendre plus à la WWDC en juin, mais les rumeurs insistent déjà sur une ambitieuse refonte de l'assistant vocal Siri qui pourrait grâce à ces futures puces fonctionner en grande partie en local.