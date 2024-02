Apple préparerait un équivalent du Copilot de GitHub pour Xcode

L'application de développement d'Apple prépare sa petite révolution à la sauce IA. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , Apple aurait dans ses cartons une fonctionnalité similaire au Copilot de GitHub, avec de la génération de code basée sur des requêtes en langage naturel (notamment via Siri), la suggestion et la complétion automatique de code, et la conversion automatique de code d'un langage à l'autre. Il y aurait également une fonctionnalité de génération de code destiné à tester des applications en cours de développement.Cette nouveauté serait activement testée à Cupertino dans l'optique d'une intégration à macOS 15. De multiples autres nouveautés faisant appel à l'intelligence artificielle devraient être de la fête, dont une importante refonte de Siri qui devrait monter sérieusement en compétences, à la fois dans la variété de requêtes possibles et dans leur complexité. Tim Cook a promis des annonces sur l'IA cette année : on pourra prendre connaissance des diverses nouveautés d'iOS 18 et de macOS 15 à la prochaine WWDC qui devrait comme toujours se tenir en juin. Certaines fonctionnalités pourraient toutefois attendre l'arrivée des puces A18 sur l'iPhone 16 et M4 sur Mac , qui intégreraient un Neural Engine beaucoup plus puissant pour traiter certaines tâches complexes en local.