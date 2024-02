iPhone 16 : un composant en fuite confirme les appareils photos verticaux

Après les rumeurs et les schémas industriels , voilà la fuite d'un composant qui vient confirmer le retour à un positionnement vertical pour les appareils photos arrières de l'iPhone 16. C'est Majin Bu qui a publié la photo de ce châssis, dont l'authenticité a été confirmée par les sources de MacRumors qui précise qu'il est présenté à l'envers sur l'image ci-dessous. C'est la toute première fuite d'un composant officiel de l'iPhone 16.Ce retour à un positionnement vertical comme sur l'iPhone X permettrait à l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus de prendre des vidéos spatiales pour l'Apple Vision Pro : il faut que les capteurs soient alignés (en mode paysage) pour la capture de vidéos 3D. C'est pour cette raison qu'Apple a interverti le téléobjectif et l'ultra grand-angle sur l'iPhone 15 Pro l'année dernière.