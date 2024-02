L'adoption du RCS par Apple serait due à la Chine

En novembre dernier, Apple avait beaucoup surpris en annonçant la prise en charge du standard RCS au sein de ses produits dans le courant de l'année 2024. On savait Apple farouchement opposée à une telle évolution, qui limiterait l'intérêt d'iMessage : avait déclaré Tim Cook en 2022. Apple était sous le coup d'une enquête de la Commission européenne qui aurait pû contraindre la firme de Cupertino à l'interopérabilité de sa plateforme de messagerie, mais ce n'est apparement pas ce qui a motivé sa décision : selon John Gruber , ce serait pour satisfaire les autorités chinoises.La demande viendrait initialement des opérateurs téléphoniques chinois qui souhaiteraient une généralisation de ce standard devant remplacer le traditionnel SMS. Le gouvernement chinois aurait ainsi débuté le processus législatif visant à imposer la prise en charge du RCS pour obtenir la certification nécessaire à la commercialisation d'appareils 5G. Apple n'aurait alors eu d'autre choix que de céder. Du côté de la Commission européenne, Apple a finalement bénéficié d'une exemption mais la décision d'Apple concernant la prise en charge du RCS s'appliquera bien au niveau mondial.Le RCS, c'est un standard qui reprend beaucoup des fonctionnalités d'iMessage : conversations de groupe, possibilité d'envoyer des messages en Wi-Fi, notifications de lecture, affichage d'un indicateur lorsqu'un interlocuteur est en train d'écrire, envoi de photos et vidéos non compressées, chiffrement... Les conversations entre utilisateurs d'iPhone et de smartphones Android vont ainsi grandement gagner en qualité, sans avoir à passer par des plateformes tierces comme WhatsApp ou Messenger. L'intégration devrait se faire avec iOS 18, dont la présentation aura lieu en juin et la sortie en septembre.