Plainte de Spotify : l'UE infligerait une amende de 500 millions à Apple

En 2019, Spotify avait porté plainte à l'encontre d'Apple auprès de la Commission européenne, estimant qu'Apple se rendait coupable d'abus de position dominante en imposant aux concurrents d'Apple Music un certain nombre de règles qui ne s'appliquaient pas au service de streaming musical d'Apple. Selon le Financial Times , la Commission s'apprête à rendre son verdict et il ne sera pas bon pour Apple. Reconnue coupable de pratiques anti-concurrentielles, notamment en interdisant aux plateformes d'annoncer à leurs utilisateurs qu'il existe une tarification moins chère en dehors de l'App Store, Apple se verrait infliger une amende de 500 millions d'euros.Apple n'aurait bien sûr plus le droit d'empêcher les éditeurs de mettre en avant les alternatives à la facturation de l'App Store, mais la Commission européenne n'irait pas jusqu'à imposer à Apple de l'offrir la possibilité de mettre en place leur propre système de paiement : les applications comme Spotify devraient donc se contenter de liens menant vers leur site web. L'annonce officielle de la Commission européenne est attendue dans les prochaines semaines.