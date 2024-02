Deux nouveaux coloris pour l'iPhone 16 Pro ?

Le châssis en titane de l'iPhone 16 Pro serait décliné en deux nouveaux coloris, selon les sources de Majin Bu . Le « Titane désert » ressemblerait à l'iPhone 14 Pro doré mais dans une version plus sombre, alors que le « Titane gris » reprendrait une teinte comparable au gris sidéral de l'iPhone 6. Le fuiteur précise ne pas être sûr à 100% que ces teintes ont finalement été retenues par Apple : elles sont simplement apparues sur son radar, sans doute au moment de la phase de prototypage, sans garantie pour la suite.

Visuels par MacRumors

Aujourd'hui, l'iPhone 15 Pro est décliné en trois teintes neutres (blanc, naturel et noir) et un bleu foncé, le revêtement PVD utilisé pour le titane rendant la colorisation difficile. S'il est tout à fait possible qu'Apple varie les plaisirs chaque année, on peut a priori exclure les teintes vives qui continueront à être réservées à l'iPhone 16 classique.