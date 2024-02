L'Apple Vision Pro 2 pas avant fin 2025 ?

Maintenant que l'Apple Vision Pro a été lancé aux États-Unis avec une petite production initiale , Apple va progressivement optimiser sa capacité de production et s'ouvrir à d'autres pays, sans doute avant la WWDC de juin pour que plus de développeurs puissent tirer parti des nouveautés de visionOS 2. C'est une préoccupation des logisticiens d'Apple : pour les ingénieurs de Cupertino, le travail sur cette première génération de casque est terminé.Selon Mark Gurman sur Bloomberg , Apple serait particulièrement à l'écoute des motifs de retours sous 14 jours pour peaufiner la fiche technique de la prochaine génération de casque. Les retours seraient un peu plus importants que d'habitude, ce qui n'est pas surprenant puisqu'il s'agit d'une toute nouvelle plateforme suscitant à la fois une forte curiosité et son lot de déceptions, mais ils ne seraient pas non plus alarmants.Parmi les griefs rapportés par Mark Gurman, on retrouve pêle-mêle le poids, un certain inconfort à porter le casque, un manque d'applications intéressantes permettant de justifier l'investissement élevé, le manque d'applications de productivité, la difficulté d'usage sur de longues périodes, les problèmes de vision et la largeur du champ de vision, l'isolement de l'utilisateur et la difficulté de partager le casque.On sait qu'Apple travaille sur une version moins lourde , potentiellement sans la fonctionnalité EyeSight qui retranscrit les yeux de l'utilisateur sur l'écran externe du casque, mais ce sera peut-être pour une révision ultérieure. Dans un premier temps, Apple pourrait se contenter d'une simple mise à jour technique. Bloomberg évoque un lancement dans un minimum de 18 mois, ce qui devrait nous mener à la WWDC 2025 au plus tôt et plus probablement à la fin d'année 2025. Pour le processeur principal, on pourrait ainsi directement passer de la puce M2 à la future puce M4