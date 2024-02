iPhone 16 : les premiers modèles industriels circulent déjà

Après un premier composant hier, c'est maintenant au tour d'un modèle industriel de l'iPhone 16 de se faire tirer le portrait dans une photo partagée par Majin Bu . Une seconde image montre l'agencement de la structure interne du téléphone, avec la bobine de MagSafe en plein centre. Sur les deux photos, on retrouve encore le nouvel agencement vertical des appareils photos, signe de l'arrivée sur l'iPhone 16 de la possibilité de prendre des vidéos spatiales pour le casque Apple Vision Pro (il faut deux appareils photos au même niveau pour enregistrer des vidéos en 3D). Le flash se trouve sur la droite, en dehors de cette pilule.Les modèles industriels, notamment utilisés par les accessoiristes pour élaborer leurs coques et étuis de protection, nous confirment chaque année le design extérieur des nouveaux modèles d'iPhone en cours de préparation. C'est particulièrement tôt cette année, même si c'est assez variable selon les éditions (il avait par exemple fallu attendre avril pour l'iPhone 14 il y a deux ans et même juillet pour l'iPhone 13 en 2021). Vous pouvez retrouver les principales nouveautés attendues sur la gamme d'iPhone 16 sur cet article