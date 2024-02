Un anneau connecté Apple Ring en développement ?

Après l'Apple Watch autour du poignet, pourrons-nous un jour se passer un Apple Ring au doigt ? C'est le journal coréen Electronic Times qui lance la rumeur, évoquant un anneau connecté qui aurait des fonctionnalités de suivi de santé et de NFC. Une sorte d'Apple Watch miniature et sans écran, avec un design moins intrusif qui aurait l'avantage d'une bien plus grande portabilité (par exemple pour un plus grand confort la nuit) au point de se faire oublier., se risque à avancer une source.

Samsung Galaxy Ring

Tandis que Samsung s'apprête à présenter son Galaxy Ring, dont une première image a été dévoilée en janvier sans que l'on ne connaisse encore le moindre aspect technique, on sait grâce aux différents brevets d'Apple que les ingénieurs de Cupertino envisagent cette piste depuis de nombreuses années (le premier brevet remonte à 2015 ). On ne sait en revanche quel crédit accorder aux allégations de l'Electronic Times : il paraît en tout cas peu probable qu'un nouveau produit ait atteint un stade de développement proche de la commercialisation sans s'être fait repérer par les rumeurs beaucoup plus tôt — pour le casque Apple Vision Pro, les innombrables rumeurs se sont étalées sur plusieurs années.