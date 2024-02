Grâce à l'OLED, un iPad Pro M3 beaucoup plus fin ?

iPad Pro 11" (actuel) : 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

iPad Pro 11" (nouveau) : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

iPad Pro 12,9" (actuel) : 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

iPad Pro 12,9" (nouveau) : 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

L'arrivée d'écrans OLED sur les deux futurs modèles d'iPad Pro aurait une conséquence importante sur la finesse des tablettes. Ces dalles sont en effet plus fines que les technologies LCD (11") et Mini-LED (12,9") actuelles. Le site 9To5Mac a obtenu les dimensions des futurs modèles, a priori par le biais d'accessoiristes, et le progrès en finesse est substantiel : on gagne 0,8 mm sur le petit modèle, et 1,4 mm sur le grand. De quoi être optimiste quant au poids ! Les tablettes sont également légèrement plus grandes, trahissant sans doute des écrans plus généreux : certaines rumeurs évoquent d'ailleurs un iPad Pro 13" et non plus 12,9".

Les dimensions des iPad Pro M2

La nouvelle génération d'iPad Pro pourrait être dévoilée dès fin-mars . L'arrivée de ces écrans OLED devrait entraîner la mise en place d'un nouveau design, avec un positionnement horizontal de la webcam et de Face ID un nouvel Apple Pencil ainsi qu'un nouveau Magic Keyboard . On s'attend également à l'adoption de la puce M3 qui gagne en puissance et apporte d'importantes nouveautés graphiques (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading) ainsi qu'un meilleur Neural Engine et un nouveau moteur de médias prenant en charge l'accélération matérielle du format AV1. D'autres nouveautés seront peut-être au programme, par exemple au niveau des appareils photos, mais elles n'ont pas fait l'objet de rumeurs ou de fuites. Concernant le prix, il est assez probable que ces importantes nouveautés entraînent une hausse assez marquée : c'est pourquoi Apple renouvellerait également l'iPad Air qui serait pour la première fois décliné dans une grande version de 12,9"