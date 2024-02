Apple lance Apple Sports, une app de suivi de rencontres sportives

Apple vient de dévoiler Apple Sports, une nouvelle application gratuite dédié au suivi de rencontres sportives. Elle permet de suivre les scores en direct, de consulter diverses statistiques et classements, et bien sûr de faire le lien avec Apple TV+ lorsqu'il s'agit de rencontres diffusées par le service de streaming d'Apple. Malheureusement, il faudra attendre pour pouvoir s'en servir en France : elle n'est pour l'instant disponible sur l'App Store qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada (avec la prise en charge de l'anglais, de l'espagnol et du français).Le nombre de ligues est assez limité pour ce lancement, mais Apple couvre tout de même notre bonne vieille Ligue 1 en plus de la liste suivante : MLS, NBA, NCAA basketball (masculin et féminin), NHL, Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Ligue 1, Premier League et Serie A. Apple promet que la liste va s'agrandir et communique déjà sur la prise en charge des prochaines saisons de MLB, NFL, NCAAF, NWSL et WNBA.