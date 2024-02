Apple TV+ va filmer les rencontres sportives en 3D

C'était cette nuit le lancement de la saison 2024 de la MLS, la ligue américaine de football dont Apple a acquis les droits de diffusion pour dix ans à compter de l'année dernière. Dans le communiqué de presse mettant en avant le premier match de l'Inter Miami de Lionel Messi, Apple a glissé une annonce importante :Le format Apple Immersive Video sera en 8K 3D avec un champ de vision de 180 degrés et une prise en charge de l'audio spatial.D'autres sports seront bientôt concernés, puisque l'on a vu des extraits de basket et de baseball dans les vidéos promotionnelles du casque de réalité virtuelle d'Apple, mais Apple ne communique pas dessus pour le moment. Apple met petit à petit en place une stratégie qui mêle comme souvent matériel et logiciel pour proposer une expérience favorisant tout son écosystème. Hier, Apple a également lancé son application Apple Sports qui propose des suivis et statistiques sportives en temps réel.