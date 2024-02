Apple teste son IA avec les conseillers d'AppleCare

Apple testerait auprès de certains de ses conseillers d'AppleCare un nouvel outil d'assistance appelé Ask. Selon MacRumors , l'application serait basée sur l'intelligence artificielle générative et entraînée sur la base de données d'Apple. Il serait possible de l'interroger de manière naturelle, par exemple comme ceci :Il serait possible de poser jusqu'à cinq questions supplémentaires pour approfondir le même sujet.Pour le moment, seul un petit groupe d'employés participerait à ce programme expérimental qu'Apple souhaiterait étendre après avoir collecté suffisamment de retours et peaufiné sa copie. Apple doit lancer plusieurs nouveautés d'envergure relatives à l'intelligence artificielle cette année — Tim Cook a d'ailleurs déjà promis des annonces qui devraient avoir lieu à la WWDC en juin. Selon le bien renseigné Mark Gurman, qui avait déjà mentionné l'outil d'AppleCare , il faudrait notamment s'attendre à une ambitieuse refonte de Siri , à un équivalent du Copilot de GitHub pour Xcode , et une fonctionnalité de résumé automatique et d'auto-complétion de texte.