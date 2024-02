CarPlay : iOS 17.4 peut afficher les directions sur le tableau de bord

Actuellement en version bêta, iOS 17.4 va apporter une petite amélioration à CarPlay sur les véhicules prenant en charge l'affichage secondaire sur l'écran du tableau de bord. Jusqu'ici, il fallait se contenter du suivi de l'itinéraire sur une carte, et se référer à l'écran principal pour plus d'informations. Avec cette nouvelle version, la prochaine direction à prendre est affichée clairement sur le tableau de bord, dans un petit panneau avec une flèche et la distance restante.

Via u/aronyigin

Cette petite amélioration est complètement indépendante de la nouvelle interface de CarPlay qui prend en charge les contrôles spécifiques du véhicule (ventilation, chauffage, réglage des sièges, etc.), qui doit arriver chez de premiers constructeurs dans le courant de cette année — il y a déjà eu des annonces chez Porsche et Aston Martin . La version finale d'iOS 17.4 est attendue pour le début du mois de mars.