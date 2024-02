Une connexion Bluetooth un peu trop instable sur l'iPhone 15 ?

Certains utilisateurs de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro se plaignent de problèmes de stabilité de la connexion Bluetooth, selon divers témoignages rassemblés par MacRumors . Il est question de déconnexions inopinées, notamment lors d'appels passés en voiture ou à l'écoute de musique sur des enceintes ou casques sans fil. Le problème survient quelle que soit la version d'iOS, et aucune manipulation (redémarrage, remise à zéro, etc.) ne semble régler ce bug. Certains clients seraient parvenus à obtenir le remplacement de leur iPhone par le SAV d'Apple, seul remède efficace.La cause du bug n'est pas clairement établie à ce stade, et on ne sait pas réellement si le problème est matériel ou seulement logiciel. Ces défaillances de la connexion Bluetooth affectent en tout cas un nombre restreint d'utilisateurs, qui savent désormais que l'affaire est médiatisée et que les ingénieurs de Cupertino vont nécessairement s'intéresser de près à la question.