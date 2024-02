Apple Vision Pro : des cas de fissures inexpliquées

Le casque Apple Vision Pro a-t-il un problème de conception conduisant son verre de protection à se fendre sans la moindre raison apparente ? C'est ce que suggèrent plusieurs témoignages ( 1 4 ) d'utilisateurs selon qui une fissure verticale plus ou moins haute est apparue pile au centre de l'appareil, en démarrant par le bas, sans que le casque n'ait pourtant subi de choc particulier.

Via u/inphenite

Via u/dornbirn

Mise à jour 19:56 :

Le site Engadget, qui avait reçu un casque de test peu avant sa sortie, affirme avoir également rencontré ce problème sans pouvoir en expliquer la cause.

Au moins un utilisateur serait parvenu à obtenir un remplacement gratuit de la part d'Apple, mais certains n'ont pas eu cette chance : Apple réclame normalement 799 dollars pour le remplacement du verre , une somme qui peut être réduite à une franchise de 299 dollars si l'utilisateur a préalablement déboursé 499 dollars pour s'offrir l'assurance d'AppleCare+. La fissure n'a aucune incidence sur l'utilisation du casque et il est donc possible de se passer de la réparation, mais c'est tout de même difficile à avaler s'il n'y a bien eu aucune utilisation litigieuse.On savait le verre de l'Apple Vision Pro très sensible aux rayures , mais c'est une toute autre histoire qui se profile pour Apple s'il se confirme qu'il y a bien un problème matériel causant l'apparition de ces fissures. Certains émettent l'hypothèse d'une surchauffe qui surviendrait alors que le casque serait en charge dans sa housse de protection, mais il n'y a rien de confirmé à ce stade. L'utilisateur ayant bénéficié d'une prise en charge gratuite affirme que son casque supposément défectueux a été renvoyé au siège d'Apple pour une inspection plus poussée. Affaire à suivre, donc.