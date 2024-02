Le MacBook Pro M3 débarque sur le Refurb, dès 1 699 €

Les tout premiers modèles de MacBook Pro avec puce M3 viennent de faire leur apparition sur le Refurb Store français, qui suit comme toujours de peu la version américaine qui a été servie il y a deux semaines . Les deux configurations standard du modèle 14,2" avec puce M3 et 8 Go de RAM sont disponibles : avec 512 Go de stockage pour 1 699 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 999 €, et avec 1 To de stockage pour 1 889 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 229 €. C'est une remise de 15% par rapport aux tarifs de l'Apple Store Pour l'instant, pas de configurations plus généreuses en RAM, en stockage ou avec des puces M3 Pro et M3 Max plus musclées. Si vous comptiez investir sur un modèle d'entrée de gamme ( attention, 8 Go de RAM c'est très peu pour un usage soutenu ), voilà en tout cas une bonne option pour faire des économies. Rappelons que les ordinateurs reconditionnés par Apple jouissent de la même garantie de deux ans que les produits neufs, et que la qualité du reconditionnement (souvent réalisé à partir de machines retournées sous quatorze jours) est généralement indiscernable du neuf. Les quantités disponibles sont limitées mais les stocks sont remis à jour tôt chaque matin.