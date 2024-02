iOS 18 : une évolution du design inspirée par visionOS ?

Apple travaillerait à, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . L'interface de l'iPhone et de l'iPad pourrait donc gagner en volume et en profondeur pour se rapprocher des nouveaux éléments graphiques du casque de réalité virtuelle d'Apple, mais sans copier les effets conçus pour une visualisation en 3D. Mark Gurman indique qu'Apple aurait entamé un chantier similaire pour macOS mais avec une échéance plus lointaine : cela attendrait l'année prochaine, voire 2026.

Élements graphiques de visionOS

Au-delà des évolutions de design, c'est surtout sur les nouvelles fonctionnalités relatives faisant appel à l'intelligence artificielle qu'Apple mettrait le paquet cette année. Le mois dernier, Mark Gurman n'hésitait pas à promettre une mise à jour historique avec une ambitieuse refonte de Siri, un équivalent du Copilot de GitHub pour Xcode ou encore des fonctionnalités de résumé automatique et d'auto-complétion de texte. Tim Cook a d'ailleurs promis des annonces sur le sujet cette année. La présentation d'iOS 18 et de macOS 15 aura lieu à la WWDC 2024, qui devrait comme chaque année se tenir en juin.