Le HomePod avec écran, finalement pas avant 2025 ?

Dans sa nouvelle newsletter dominicale publiée sur Bloomberg , Mark Gurman revient sur les travaux d'Apple sur un modèle de HomePod doté d'un écran tactile. S'il confirme des échanges avec des fournisseurs, il estime qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant la commercialisation : il ne s'attend ainsi pas à un lancement avant 2025.Le journaliste avait précédemment évoqué un appareil fusionnant le HomePod et l'Apple TV un HomePod présentant un stand pouvant accueillir un iPad , ainsi qu'une sorte d'iPad dédié à la domotique pouvant être accroché au mur. Ces différents projets seraient dans les limbes, Apple étant apparemment très indécise sur la stratégie à suivre pour ses appareils de domotique.

Concept par u/Amelia_1232

Si on en croit les photos de prototypes qui ont circulé ces derniers mois, Apple n'aurait pas l'intention de changer radicalement de design pour son futur HomePod haut de gamme et l'écran serait donc circulaire, sur le haut de l'appareil comme sur le montage ci-dessus. Des références à un modèle de HomePod doté d'un écran ont été dénichées au sein de tvOS 17.4 : nom de code Z314, on sait que l'appareil embarque la puce Apple A15. D'autres références mentionnent un mystérieux homeOS qui pourrait être le dérivé de tvOS pour le HomePod avec une interface adaptée aux écrans circulaires. Il est rare d'avoir autant d'indices aussi concrets sur un produit en cours de développement, ce qui laissait jusqu'ici espérer un lancement dès cette année.