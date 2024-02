Des lunettes connectées ou des AirPods équipés d'une caméra ?

Après le casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro, on sait qu'Apple veut créer des lunettes de réalité augmentée, avec un affichage sur le verre et un poids proche de lunettes traditionnelles, le tout avec suffisamment d'autonomie pour tenir la journée. Pour le moment, c'est encore un doux rêve et Apple aurait mis le projet au placard en attendant que cet objectif devienne techniquement réaliste.Selon Mark Gurman sur Bloomberg , les ingénieurs de Cupertino envisageraient depuis peu de relancer un projet moins ambitieux qui pourrait non pas se présenter comme une alternative à l'Apple Vision Pro mais... aux AirPods. Les lunettes offriraient en effet une technologie permettant de remplacer les écouteurs sans fil d'Apple (par exemple la conduction osseuse ?), et elles embarqueraient une caméra avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle permettant d'identifier divers objets et éléments du quotidien.

Concept par Eunho Kim

Dans le même objectif, Apple testerait également des modèles d'AirPods équipés de minuscules caméras (nom de code B798), là aussi avec une bonne dose d'intelligence artificielle pour proposer des fonctionnalités inédites. Pour ces deux projets, Mark Gurman précise qu'il ne s'agit pour l'instant que. En d'autres termes, on ne sait pas si ces explorations aboutiront sur quelque chose de concret : Apple teste plein de choses et seuls quelques projets finissent par aboutir, plusieurs années plus tard.