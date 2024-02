Arrêt des web apps progressives sur iOS 17.4 : l'UE s'interroge

Parmi les nouveautés d'iOS 17.4 mises en place pour respecter la nouvelle législation européenne , il y a la prise en charge des moteurs de navigateurs tiers. Jusqu'ici, il était bien possible d'installer des navigateurs concurrents de Safari sur l'iPhone mais ceux-ci devaient utiliser le moteur de rendu WebKit.Cette évolution a entraîné l'arrêt de la prise en charge des web apps progressives , ces sites web qui se font passer pour des applications natives et qui bénéficient de quelques avantages comme la prise en charge des notifications ou le plus grand stockage local de longue durée. Apple a expliqué que ce changement, qui ne s'appliquera qu'au sein de l'Union européenne, est dû aux importantes problématiques de sécurité qu'impliquerait la prise en charge des web apps sur les moteurs tiers, alors que les web apps sont peu répandues.Voilà un argumentaire qui plaît moyennement à Bruxelles. Les régulateurs de l'Union européenne ont la semaine dernière envoyé des questions à divers développeurs pour obtenir des retours sur le sujet, a confirmé la Commission au Financial Times . Selon les retours du terrain, la Commission pourrait décider de lancer une enquête en bonne et due forme visant à déterminer si les conditions d'application de la DMA sont bien respectées par Apple. Actuellement en version bêta, iOS 17.4 devrait sortir la semaine prochaine.