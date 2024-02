Lenovo dévoile un prototype d'ordinateur avec un écran transparent

C'est un objet qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Lenovo a présenté au MWC un prototype d'ordinateur portable équipé d'un écran... transparent ! L'entreprise chinoise n'a pas l'intention de lancer un tel appareil, qui n'est pas encore suffisamment avancé et qui coûterait de toutes façons beaucoup trop cher à fabriquer, mais c'est un sympathique aperçu de ce qui se prépare dans des coulisses auxquelles on a rarement accès.Le site Engadget a pu approcher l'ordinateur que vous pouvez découvrir sous tous les angles dans la vidéo ci-dessous. On ne sait pas grand chose des caractéristiques techniques du Project Crystal, si ce n'est qu'il s'agit d'une dalle microLED capable d'une luminosité normale de 1 000 nits et de pointes à 3 000 nits, ce qui est très puissant. La résolution semble en revanche assez faible, avec une certaine marge de progression dans le respect des couleurs. Lenovo a placé une webcam à l'arrière de l'ordinateur, ce qui ouvre la porte à des applications de reconnaissance d'objets en réalité augmentée.Tout cela est assez impressionnant, mais à quoi cela peut-il bien servir ? Lenovo donne quelques usages potentiels où la transparence serait un avantage, par exemple pour montrer quelque chose à un client dans le cadre d'un bureau fixe (accueil d'un hôtel, bureau du médecin, etc.), mais l'objectif de ce prototype est justement de commencer à poser cette question alors que les applications concrètes mettront encore quelques années à arriver. Le fabricant précise travailler sur un filtre rendant l'arrière de l'écran opaque : la transparence serait alors réservée au côté de l'utilisateur pour des usages de réalité augmentée en préservant la confidentialité.Cette technologie n'a d'ailleurs pas forcément à prendre la forme d'un ordinateur portable. Dans une taille beaucoup plus grande, elle pourrait par exemple prendre la place de vitrines de magasins. Et dans une taille beaucoup plus petite, elle pourrait se retrouver... dans des lunettes connectées, ce qui intéresse beaucoup Apple pour démocratiser visionOS après le casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro.