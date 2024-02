L'iPhone 16 encore à 60 Hz, l'iPhone 17 à 120 Hz ?

Inaugurée par l'iPhone 13 Pro en 2021, la technologie ProMotion rendant dynamique la fréquence de l'écran qui peut monter à 120 Hz pour des animations plus fluides et descendre à 10 Hz pour économiser de l'énergie, est aujourd'hui toujours réservée aux modèles Pro et cela devrait continuer avec la gamme d'iPhone 16 qui sera présentée en septembre : l'iPhone 16 classique aurait toujours un écran OLED de 60 Hz. Selon The Elec , c'est l'année prochaine qu'Apple adoptera les dalles LPTO entraînant l'intégration de la technologie ProMotion ainsi que de la fonctionnalité d'écran toujours activé sur l'iPhone 17 classique. Le fabricant chinois BOE souhaiterait faire partie de la liste des fournisseurs d'Apple, mais il subsisterait des doutes quant à la capacité de production.

L'iPhone 15 et sa Dynamic Island

The Elec rejoint ainsi l'analyste Ross Young, spécialiste des écrans, qui clamait dès l'année dernière qu'il faudrait attendre 2025 pour qu'Apple généralise enfin sa technologie ProMotion à l'ensemble de la gamme d'iPhone. C'est cette année-là qu'Apple trouverait un nouveau moyen de distinguer ses modèles Pro avec l'intégration sous l'écran de tous les éléments de Face ID à l'exception de la webcam : l'iPhone 17 Pro n'aurait ainsi plus qu'un poinçon central pour sa caméra frontale, réduisant la Dynamic Island à un simple cercle.