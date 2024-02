Qualcomm dévoile le Snapdragon X80, modem 5G du futur iPhone 17 Pro

Chaque début d'année, Qualcomm présente son nouveau modem 5G qui sera utilisé un an plus tard par Apple. Après le Snapdragon X60 sur l'iPhone 13, le Snapdragon X65 sur l'iPhone 14 puis le Snapdragon X70 sur l'iPhone 15 l'année dernière, Apple devrait cette année utiliser le Snapdragon X75 sur l'iPhone 16, en tout cas sur les modèles Pro qui pourraient avoir l'exclusivité de cette évolution . L'année prochaine, l'iPhone 17 Pro devrait logiquement passer au Snapdragon X80 que Qualcomm vient de dévoiler Le Snapdragon X80 offrira diverses évolutions permettant d'améliorer les débits grâce à la prise en charge plus poussée de la Release 18 du 3GPP (5G Advanced), par exemple en étant capable d'agréger jusqu'à six fréquences sous les 6 GHz au lieu de cinq pour la génération précédente, mais aussi grâce à des optimisations rendues possibles grâce à un nouveau moteur neuronal qui représenterait une avancée majeure pour réduire la latence et le temps de connexion aux antennes, augmenter la précision de la géolocalisation et réduire la consommation énergétique. Il y a également une intégration par défaut de la connexion satellitaire, ce qui devrait booster les services de communications d'urgence sur les smartphones Android (elle est déjà présente chez Apple depuis l'iPhone 14).Cette année, le Snapdragon X75 promet également des optimisations dans la fiabilité de la connexion, les débits moyens et la précision de la géolocalisation avec une consommation réduite de 20%, le tout sur une puce 25% plus compacte.