Apple annule son projet de voiture électrique autonome

Apple a mis fin à son projet de voiture électrique autonome après avoir travaillé plus de dix ans sur le sujet, déposé des centaines de brevets et dépensé plusieurs milliards de dollars, rapporte Mark Gurman sur Bloomberg . À l'issue d'un développement chaotique et de multiples réorganisations, Apple en est arrivée à la conclusion que le projet n'est pas viable.À la surprise générale des premiers intéressés, le directeur des opérations Jeff Williams a hier annoncé aux quelque 2 000 employés travaillant sur le projet Titan que la décision avait été prise d'arrêter les frais. Les travaux sur l'Apple Car étaient avant tout relatifs à la mise au point d'un système de conduite autonome : de nombreux employés pourront ainsi être réaffectés à d'autres postes au sein d'Apple, notamment dans la division en charge du développement de l'intelligence artificielle générative. Pour les autres, des licenciements sont inévitables.

La prochaine version de CarPlay

Apple visait une autonomie de niveau 4 pour la première version de sa voiture, ce qui lui aurait permis de conduire entièrement seule sur l'autoroute. Au vu des difficultés rencontrées, les ingénieurs de Cupertino auraient plus récemment revu leurs ambitions à la baisse avec une autonomie de niveau 2+ qui nécessitait une attention constante du conducteur, le tout avec une sortie en 2028 au lieu de l'échéance initialement prévue deux ans plus tôt. Pas suffisant pour convaincre les dirigeants de l'entreprise qui rêvaient de révolutionner le secteur.