Des Beats Solo4 dévoilés par iOS 17.4

Here are some videos of the new Beats Solo 4 https://t.co/I9MwTDUUaR pic.twitter.com/nx8wdP23At — Aaron (@aaronp613) February 27, 2024

Le casque Beats Solo4 est en préparation et il se dévoile dans la version RC d'iOS 17.4 sortie hier soir. C'est le développeur Aaron Perris qui a trouvé les images suivantes partagées sur MacRumors . On y découvre un design assez proche du Solo3 actuel, mais avec quelques modifications pour le rapprocher du Studio Pro lancé l'année dernière.Le code d'iOS 17.4 nous apprend que ce nouveau casque prendra en charge l'audio spatial et les mêmes contrôles que le Studio Pro pour le bouton B : un clic pour lecture/pause et la réponse aux appels, deux clics pour pour passer à la chanson suivante, et une pression longue pour activer Siri. Il y a également de grandes chances pour que le port micro-USB soit remplacé par un connecteur USB-C, plus moderne et surtout rendu obligatoire par l'Union européenne.Trois coloris sont présents dans les visuels dénichés par Aaron Perris : le noir, le rose et le bleu. On n'en saura pas plus pour le moment, mais la présence de ces visuels au sein d'iOS 17.4 suggère une officialisation prochaine. Ce sera la première grosse évolution pour le casque supra-auriculaire de Beats, qui appartient à Apple depuis maintenant dix ans, depuis la sortie du Solo3 en 2016.