L'iMac M3 bientôt à prix réduit sur le Refurb Store

Les premiers modèles d'iMac avec puce M3 viennent de faire leur apparition sur le Refurb Store américain , quatre mois après leur sortie . C'est traditionnellement le signe que le lancement sur le Refurb Store français est proche. Pour les MacBook Pro M3 qui sont disponibles en version reconditionnée en France depuis la semaine dernière, il n'y avait eu que deux semaines de décalage avec les États-Unis. Sauf surprise, on devrait donc pouvoir acheter des iMac M3 reconditionnés par Apple en France dans le courant du mois de mars.Aux États-Unis, plusieurs configurations sont disponibles avec des tarifs qui débutent à 1 099 dollars au lieu de 1 299 dollars, soit 15% de remise (rappelons que les tarifs américains d'Apple sont exprimés hors taxes). En France, les tarifs du neuf débutent à 1 599 € sur l'Apple Store : avec la même remise, on devrait tomber à 1 359 €.Les produits vendus sur le Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple. Ils sont souvent issus de retours sous 14 jours, et ne présentent normalement aucune trace d'usure. Ce qui rend cette alternative particulièrement intéressante, c'est que les ordinateurs bénéficient de la même garantie de deux ans que les produits neufs. Seul inconvénient, les stocks sont limités et varient tous les jours (la mise à jour a lieu tôt chaque matin) : il faut parfois s'accrocher pour parvenir à obtenir la bonne configuration dans le coloris souhaité.