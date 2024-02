Les nouvelles dimensions des iPad Pro M3 se confirment

iPad Pro 11" (actuel) : 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

iPad Pro 11" (nouveau) : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

iPad Pro 12,9" (actuel) : 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

iPad Pro 13" (nouveau) : 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

La prochaine génération d'iPad Pro sera nettement plus fine que la précédente. La semaine dernière, le site 9To5Mac partageait les dimensions des futurs modèles , probablement obtenus auprès d'accessoiristes. Aujourd'hui, MacRumors est parvenu à mettre la main sur des fichiers CAD utilisés pour la conception de coques. On y retrouve les mêmes dimensions, ainsi que le positionnement du bloc des appareils photos dont la taille ne semble pas changer.Les châssis légèrement plus grands des iPad Pro M3 accréditent la thèse d'un passage de 12,9" à 13" pour l'écran du grand modèle. Pour ce qui est de la finesse, le petit modèle gagnerait 0,8 mm (-14%), et le grand 1,4 mm (-22%) grâce à l'adoption d'écrans OLED au lieu des technologies LCD (11") et Mini-LED (12,9") précédentes. C'est énorme, et cela pourrait se traduire par un gain de poids substantiel (les modèles actuels pèsent respectivement 466 et 682 grammes).

Le modèle 11"

Le modèle 13"

Ces schémas ne nous montrent malheureusement pas le moindre détail sur la face avant, or c'est là où les plus grands changements devraient avoir lieu. On sait déjà que la webcam et les capteurs de Face ID vont être repositionnés sur la longueur des tablettes pour une utilisation idéale en mode paysage : des mentions au sein d'iPadOS 17.4 ne laissent aucun doute sur cette évolution à venir. Y aura-t-il aussi une réduction des bordures autour de l'écran, voire la mise en place d'une Dynamic Island comme sur l'iPhone ? C'est possible, mais ce n'est qu'une hypothèse qui n'a été accréditée par aucune information concrète jusqu'ici. Le seul autre indice dont nous disposons concerne l'arrivée d'un Apple Pencil 3 , compatible avec l'application Localiser, qui pourrait bénéficier d'un système d'aimantation différent pour ne pas entrer en conflit avec la caméra horizontale . La présentation de la prochaine génération d'iPad Pro est attendue pour la fin du mois de mars : c'est donc imminent.