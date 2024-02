Le projet avorté d'Apple Car aurait coûté plus de 10 milliards de dollars

Jamais un projet finalement avorté d'Apple n'aura duré aussi longtemps, suscité autant les passions... et coûté aussi cher. Selon le New York Times , Apple aurait déboursé plus de 10 milliards de dollars pour financer la mise au point d'un système de conduite autonome depuis les premiers travaux lancés en 2014. Dix ans plus tard, la direction d'Apple a cette semaine finalement annoncé aux 2 000 employés en charge du développement du véhicule électrique d'Apple l'annulation pure et simple du projet . Une partie des équipes sera réaffectée aux projets d'intelligence artificielle d'Apple, l'autre se retrouvera sur la touche.

CarPlay version 2024

Le New York Times décrit une nouvelle fois un projet particulièrement chaotique auquel certains ne croyaient pas dès le départ, au point d'évoquer unen parlant du, nom de code officiel de l'initiative. L'aspect technique était incroyablement ambitieux, puisque la volonté initiale était d'atteindre une autonomie suffisante pour supprimer définitivement le volant et les pédales. D'où d'immenses dissensions internes sur la stratégie à suivre.Le projet a eu quatre responsables différents sur ses dix ans d'existence, avec une période intermédiaire entre 2018 et 2019 où Apple ne travaillait plus que sur l'aspect logiciel de la voiture autonome, avant la relance des travaux sur une plateforme matérielle et l'inévitable réalisation que l'objectif d'un véhicule pleinement autonome était impossible à atteindre dans un délai raisonnable. Plus récemment, les ingénieurs d'Apple s'étaient résolus à ravaler leurs ambitions et se rabattre sur une voiture beaucoup plus conventionnelle, partiellement autonome avec un poste de pilotage traditionnel.Repoussant chaque année la date de lancement et révisant constamment ses objectifs à la baisse, Apple s'est progressivement rendue compte que le gouffre financier n'allait cesser de se creuser à mesure que s'envolaient ses rêves de révolutionner l'industrie automobile. Tout n'a cependant pas été vain. On ne connaît pas le détail des dépenses d'Apple, mais l'essentiel des travaux concernait le système d'intelligence artificielle rendant possible la conduite automne. Or, c'est un domaine en plein essor avec des applications qui toucheront tous les autres produits de la marque. Tim Cook a d'ailleurs promis plusieurs innovations en terme d'IA cette année. Nulle doute qu'Apple trouvera des moyens de capitaliser sur son expérience du projet Titan, si douloureuse soit-elle.