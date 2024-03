Compte Apple, un nouveau nom pour l'Apple ID ?

Apple envisagerait de changer le nom de ses comptes clients, aujourd'hui appelés Apple ID, qui deviendraient alors Apple Account en anglais et sans doute Compte Apple en français. Selon les sources de MacRumors , le changement aura lieu cette année s'il est retenu, probablement en septembre avec la sortie d'iOS 18 et de macOS 15 qui recevraient les modifications adéquates. Apple mènerait actuellement des tests en interne, sans que l'on sache exactement quels sont les objectifs du projet.Apple aurait-elle prévu de nouvelles fonctionnalités liées à ses comptes qui justifieraient un changement de nom reflétant des possibilités étendues ? Mystère. Beaucoup d'utilisateurs attendent en tout cas depuis de nombreuses années la possibilité de fusionner des comptes historiques établis sous les ères .Mac et MobileMe... À suivre.