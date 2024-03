Le Self Service Repair Store s'étend aux Macs avec puces M3

Le Self Service Repair Store d'Apple s'est hier étendu aux Macs de génération M3, a annoncé Apple par voie de communiqué de presse . Cela concerne ainsi les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M3, M3 Pro ou M3 Max, ainsi que l'iMac avec puce M3. Comme d'habitude, on retrouve les manuels de réparation détaillés et la possibilité de commander les différentes pièces détachées ainsi que les outils nécessaires, certains équipements trop coûteux étant également disponibles à la location.

Réparation d'un MacBook Air M1

Comme toujours, Apple rappelle que ce programme permettant à ceux qui le souhaitent de réparer eux-mêmes leur ordinateur est réservé aux utilisateurs avertis. L'intérêt financier n'est d'ailleurs pas fameux par rapport au temps passé et aux risques encourus en cas de faux mouvement pendant la réparation. Certains bidouilleurs chevronnés y trouveront cependant leur intérêt, comme celui de ne pas avoir à se déplacer et surtout de ne pas avoir à se séparer de sa machine le temps de la réparation.Apple a profité de cette intégration des Macs M3 pour annoncer une intéressante évolution dans le processus de réparation : il n'y aura désormais plus besoin de contacter Apple à la fin de la réparation pour valider l'appairage des nouveaux composants. À la place, il sera dès début-mars possible d'utiliser la même application Apple Diagnostics que les réparateurs agréés.