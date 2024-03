DMA : Setapp, un premier App Store alternatif chez MacPaw

La nouvelle législation européenne entrant en vigueur la semaine prochaine, la fameuse DMA , impose à Apple d'ouvrir l'iPhone aux App Stores tiers. Apple a mis en place toutes les briques logicielles nécessaires à cette évolution dès janvier avec le lancement de la version bêta d'iOS 17.4, puis a ouvert l'enregistrement des boutiques tierces le mois dernier. La toute première s'est fait connaître cette semaine : il s'agit de l'éditeur ukrainien MacPaw, qui lancera sa boutique Setapp en version bêta au sein de l'Union européenne dans le courant du mois d'avril.Sepapp, qui existe déjà sur Mac, compte se distinguer de l'App Store d'iOS par un modèle économique différent, basé non pas sur l'achat d'applications individuelles mais sur un abonnement mensuel permettant d'accéder sans restrictions à un catalogue d'applications, sans publicité ou achats intégrés. MacPaw précise que le catalogue comprendra des applications de productivité, de création graphique, des utilitaires et des outils professionnels, incluant certains de ses propres logiciels comme ClearVPN. L'éditeur lance un appel aux candidatures de développeurs iOS qui souhaiteraient faire partie de l'aventure. Sur le Mac, Setapp coûte 9,99 dollars par mois et permet d'accéder à 240 applications