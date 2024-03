De nouveaux iPad et MacBook Air en mars, sans Apple Event ?

Apple ne prendrait pas la peine d'organiser un événement pour ses prochaines annonces matérielles : selon Mark Gurman sur Bloomberg , les prochaines sorties qui seraient attendues pour la fin du mois de mars seraient dévoilées par le biais de communiqués de presse etParmi les nouveautés de printemps d'Apple, il devrait y avoir la très attendue refonte de l'iPad Pro avec puce M3 avec un nouveau Magic Keyboard et un nouvel Apple Pencil , une mise à jour de l'iPad Air avec puce M2 avec un nouveau modèle 12,9" , ainsi qu'un nouveau MacBook Air avec puce M3

Le dernier Apple Event organisé en mars remonte à 2022

Toujours selon Mark Gurman, Apple prévoirait une version spéciale d'iOS 17.4 et de macOS 14.4 pour la prise en charge de ces nouvelles machines. La sortie de ces systèmes devrait en effet survenir plus tôt, dès cette semaine pour iOS 17.4 . Un peu plus tôt dans le mois, Apple pourrait dévoiler d'autres nouveautés plus légères, comme sa collection de printemps de bracelets et de coques pour l'Apple Watch et l'iPhone, sans oublier un éventuel coloris de printemps pour l'iPhone 15.