Le design de l'iPhone SE de quatrième génération révélé par des schémas industriels ?

Apple préparerait une refonte de l'iPhone SE, son modèle d'entrée de gamme qui suit un calendrier distinct des modèles haut de gamme qui sont renouvelés chaque année en septembre. Le modèle actuel de troisième génération sorti en mars 2022 repose sur le design daté de l'iPhone 8, intégrant un écran rectangulaire de 4,7" et un bouton d'accueil avec Touch ID. L'iPhone SE de quatrième génération devrait enfin adopter un design plus moderne avec un châssis dérivé de l'iPhone 14 , intégrant une encoche pour les capteurs de Face ID et un large écran de 6,1" aux coins arrondis.Le site 91mobiles a mis la main sur des schémas industriels tirés de fichiers CAD qui nous montrent les grandes lignes de ce à quoi cet iPhone SE 4 devrait ressembler. En bref, ce modèle serait visuellement très proche l'iPhone 14 mais avec un seul appareil photo à l'arrière ainsi qu'un connecteur USB-C remplaçant le port Lightning déjà abandonné sur l'iPhone 15. Le site mentionne également la présence d'un bouton d'action à la place du commutateur de sonnerie, mais on ne le voit pas sur les images.Cette fuite d'un fichier CAD corrobore les récentes rumeurs concernant l'iPhone SE de quatrième génération. L'unique appareil photo arrière devrait considérablement évoluer par rapport au modèle actuel : Apple utiliserait un capteur de 48 mégapixels considérablement plus gros pour des images mieux définies, la possibilité de réaliser un zoom 2x et de meilleurs résultats en faible luminosité.Concernant le calendrier, les rumeurs évoquent un lancement au printemps 2025 comme pour les trois précédentes générations d'iPhone SE. À moins d'une surprise avec une présentation dès septembre prochain, il y aurait donc encore une année d'attente.