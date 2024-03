Apple dévoile le MacBook Air avec puce M3

Par rapport aux modèles M2, le MacBook Air M3 se distingue par une nouvelle puce que l'on connaît déjà puisqu'elle a été intégrée au MacBook Pro 14,2" d'entrée de gamme en fin d'année dernière . La puce M3 offre un important surplus de puissance , un tout nouveau GPU offrant de multiples nouvelles technologies graphiques (Ray Tracing à accélération matérielle, Dynamic Caching, Mesh Shading), un meilleur Neural Engine ou encore un nouveau moteur de médias prenant notamment en charge l'accélération matérielle du format AV1. Cette puce M3 permet également la prise en charge d'un second écran externe 5K (en plus d'un premier écran 6K) lorsque le MacBook Air est utilisé avec le capot fermé. Autre nouveauté de ce MacBook Air de génération M3, la prise en charge du Wi-Fi 6E (802.11ax), qui offre de meilleurs débits sur de courtes portées. Enfin, le traitement du coloris Minuit a été modifié pour réduire les traces de doigts

Tarifs des modèles 13,6"

Côté tarifs, il y a désormais trois configurations standard dans chaque taille, avec deux capacités de 256 et 512 Go et un troisième modèle embarquant 16 Go de RAM au lieu de 8 Go. Le modèle d'entrée de gamme à 1 299 € se distingue par une puce M3 avec un GPU de 8 coeurs au lieu de 10 sur les autres modèles, et un chargeur USB-C de 30 W avec un seul port au lieu d'un chargeur USB-C de 35 W avec deux ports sur les autres configurations.

Tarifs des modèles 15,3"

Pour assurer un tarif d'appel plus attractif, Apple a également conservé deux configurations de modèles 13,6" avec puce M2 au catalogue. Les prix démarrent à 1 199 €, comme le précédent modèle M1 jusqu'à aujourd'hui. Pour les utilisateurs qui n'ont que faire des évolutions de la puce M3 ou des meilleurs débits du Wi-Fi 6E, c'est une bonne alternative même si la différence de seulement 100 € avec le modèle M3 équivalent reste ténue.Cette nouvelle gamme de MacBook Air peut être commandée dès maintenant sur l'Apple Store en ligne . La sortie officielle et les premières livraisons auront lieu ce vendredi 8 mars. Notez que les versions reconditionnées des MacBook Air M1 et M2 ont également vu leurs tarifs baisser sur le Refurb Store : vous pouvez désormais vous offrir un modèle M1 dès 909 € et un modèle M2 dès 1 019 € en savoir plus ).