Apple lance sa collection de printemps 2024 de bracelets et de coques pour Apple Watch et iPhone

Comme chaque année à la même période, Apple a cet après-midi lancé sa collection printanière de bracelets pour Apple Watch et de coques pour iPhone. Du côté des bracelets pour Apple Watch, on retrouve trois nouveaux modèles Boucle Sport à 49 € (menthe douce, bleu d'hiver), trois nouveaux bracelets Sport à 49 € (menthe douce, rayon de soleil, bleu clair), trois nouveau bracelets Boucle unique à 49 € (menthe douce, bleu atlantique, rose), trois nouveaux bracelets Boucle unique tressée à 99 € (rayon de soleil, bleu clair, framboise rouge), et il y a également du neuf chez Hermès avec des bracelets Simple Tour Tricot à 349 € , des bracelets Simple Tour Twill Jump à 349 € , des bracelets Simple Tour Toile H à 349 € et des bracelets Simple Tour Kilim à 349 €

Les nouveaux bracelets Boucle unique tressée

Du côté des coques pour iPhone, il y a quatre nouveaux coloris de modèles en silicone qui sont tous à 59 € (menthe douce, rayon de soleil, bleu clair, rose) pour l'iPhone 15 l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max . Apple n'a pas touché à ses coques en tissage fin, dont la qualité est vivement critiquée

Les nouvelles coques en silicone

Toutes ces nouveautés peuvent être commandées dès maintenant sur l'Apple Store en ligne . Les premières livraisons sont attendues dès ce mercredi 6 mars.