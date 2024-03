Belkin lance un support d'iPhone MagSafe pour Apple TV 4K

Après le support pour les Macs portables puis pour les Macs de bureau , voici venu le support d'iPhone Belkin destiné à... l'Apple TV 4K. L'accessoire vient se fixer sur le téléviseur (jusqu'à 10,1 cm d’épaisseur), et s'incline ensuite dans un angle de –20 à +30 degrés en permettant de tenir l'iPhone grâce aux aimants de MagSafe dans une position horizontale ou verticale. Le support peut également se poser de manière indépendante sur le meuble TV, ou se fixer directement au mur.L'idée est bien sûr d'exploiter les fonctionnalités de Continuité de tvOS afin de pouvoir utiliser l'Apple TV pour les visioconférences de FaceTime et autres applications compatibles avec l'appareil photo Continuité. Le support est en vente dès aujourd'hui à 54,95 € sur l'Apple Store exclusivement. Notez que n'importe quel trépied fait l'affaire si vous comptez positionner l'iPhone sur le meuble TV — ce support de Belkin a surtout de l'intérêt pour positionner l'iPhone sur le téléviseur lui-même, ce qui peut être beaucoup plus délicat à réaliser sans accessoire spécifique.