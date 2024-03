App Store : l'UE annonce une amende de 1,8 milliards, Apple fait appel

• d'informer les utilisateurs d'iOS dans le cadre de leurs applications des prix des offres d'abonnement disponibles sur l'internet en dehors de l'application;

• d'informer les utilisateurs d'iOS dans le cadre de leurs applications des différences de prix entre les abonnements intégrés aux applications vendus par l'intermédiaire du mécanisme d'achat d'Apple intégré aux applications et les abonnements disponibles ailleurs;

• d'inclure, dans leurs applications, des liens orientant les utilisateurs d'iOS vers le site web du développeur sur lequel d'autres formules d'abonnement sont proposées à la vente. Il était également interdit aux développeurs d'applications de se mettre en contact avec leurs nouveaux utilisateurs, par exemple par courrier électronique, afin de leur présenter d'autres options tarifaires une fois qu'ils ont créé un compte.

Les rumeurs s'attendaient à une amende de 500 millions de d'euros, c'est finalement un chouïa plus : la Commission européenne a annoncé cet après-midi avoir infligé à Apple une amende d'un montant de plus de 1,8 milliard d'eurosC'est le résultat de l'enquête lancée suite à une plainte de Spotify remontant à 2019 qui estimait qu'Apple se rendait coupable de pratiques anti-concurrentielles en imposant des limitations aux concurrents d'Apple Music.La Commission européenne explique que les dispositions anti-steering de l'App Store, qui empêchent l'orientation de l'utilisateur en dehors du jardin fermé de l'App Store,qui violent l'article 102, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces dispositions problématiques sont au nombre de trois et interdisent aux développeurs :La Commission explique que ce comportementa conduit de nombreux utilisateursPour fixer le niveau de son amende, la Commission, en gardant bien en têteCe résultat de 1,8 milliards d'euros est ainsi estiméApple a réagi à cette annonce dans un communiqué de presse pour exprimer dénoncer l'absence de preuves d'un quelconque préjudice pour les utilisateurs, réaffirmer que Spotify ne paie rien pour profiter des avantages de l'App Store, et sous-entendre fortement que la décision a été délibérément prise pour favoriser Spotify qui est une entreprise européenne basée en Suède.Ainsi, Apple annonce sans surprise son intention de faire appel de ce verdict.