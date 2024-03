Le MacBook Pro M3 prendra bientôt en charge deux écrans externes

Annoncé cet après-midi, le MacBook Air avec puce M3 est capable de prendre en charge deux écrans externes lorsque son capot est fermé, avec un maximum d'un écran 6K et d'un écran 5K tous deux à 60 Hz. Avec le capot ouvert, le MacBook Air affiche alors son propre écran et abandonne l'écran 5K supplémentaire. C'est une évolution intéressante, car le précédent MacBook Air M2 se contentait d'un seul écran externe que son capot soit fermé ou non.

Le MacBook Air M3 avec deux écrans 5K externes