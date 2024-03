Apple n'aurait pas abandonné le microLED

Cela fait dix ans, depuis le rachat de l'entreprise spécialisée LuxVue en 2014, qu'Apple travaille sur la mise au point d'écrans microLED. C'est une technologie aussi ambitieuse que difficile à maîtriser, ce qui explique ces délais particulièrement longs. De récentes rumeurs tablaient sur une arrivée en 2026 sur l'Apple Watch Ultra, mais une récente annonce a suscité l'inquiétude : l'entreprise ams OSRAM a déclaré avoir perdu son principal client pour la conception de dalles microLED. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, ce client serait bien Apple qui aurait taillé dans ses effectifs et mis le projet au placard car la production de ces écrans serait simplement trop chère pour être économiquement viable.Le journaliste Mark Gurman avait immédiatement prévenu qu'Apple avait d'autres fournisseurs sous la main et que le projet n'était sans doute pas abandonné. On en a désormais la confirmation par deux autres sources, ETNews et DigiTimes . Apple aurait toujours une équipe en charge des écrans microLED à Cupertino, et cette équipe serait activement à la recherche d'un remplaçant pour ams OSRAM. Il y aurait notamment des discussions avec les taïwanais AU Optronics et PlayNitride, et d'autres perspectives en Corée du Sud.L'abandon d'ams OSRAM serait tout de même dommageable, d'autant qu'Apple aurait des inquiétudes sur les capacités des fournisseurs alternatifs à résoudre certains challenges de production. Ce contretemps pourrait ainsi avoir des conséquences sur le calendrier et même sur le produit qui sera le premier à bénéficier de cette technologie. Au lieu de l'Apple Watch Ultra, il pourrait finalement s'agir d'une future version du casque Apple Vision Pro selon The Elec , qui estime que la technologie pourrait être encore trop chère pour la montre connectée d'Apple dans un premier temps.Encore plus fins et légers que les écrans OLED, les écrans microLED sont exempts du phénomène de rémanence et ils présentent à la fois une plus grande luminosité et une consommation moindre, de meilleures angles de vue et une plus longue durée de vie. témoignait une source de Bloomberg l'année dernière. Pour Apple, parvenir à maîtriser cette technologie serait un objectif stratégique majeur avec la perspective d'équiper à terme l'intégralité de sa gamme.