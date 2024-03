iOS 15.8.2 et 16.7.6 lancés pour les anciens modèles d'iPhone et d'iPad

Dans la foulée de la sortie d'iOS 17.4 hier soir, Apple a également mis à jour ses anciens systèmes dédiés aux appareils incompatibles avec iOS 17. Sont ainsi disponibles iOS 15.8.2 et iOS 16.7.6 avec leur équivalent sur iPadOS, qui comportent tous les deux des corrections de failles de sécurité pouvant permettre à une application malveillante d'exécuter du code à l'insu de l'utilisateur.L'installation de ces nouvelles versions est donc vivement conseillée. iOS 15.8.2 est destiné à l'iPhone SE de première génération et aux iPhone 6s et 7, l'iPod touch 7 ainsi que les iPad Air 2 et iPad mini 4. iOS 16.7.6 peut être installé sur les iPhone X et 8, l'iPad 5 ainsi que l'iPad Pro 9,7" et l'iPad Pro 12,9" de première génération.